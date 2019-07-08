Брянск, , 12:40 — REGNUM

С начала 2019 года жители Брянской области перевели злоумышленникам 24,8 миллиона рублей. Почти половину случаев составляют сообщения от лже-сотрудников банка, предупреждают в УМВД России по Брянской области.

Наиболее распространенный способ мошенничества — получение преступниками данных о банковских картах под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы или получения бонусов. Потерпевшие сами сообщают незнакомцам CVV-коды, а также коды подтверждения операции денежного перевода, приходящие на мобильный номер в СМС-сообщении.

Чаще всего жертвами злоумышленников становятся пожилые люди. Так, в начале июля 61-летняя жительница Бежицкого района Брянска перевела 56 тысяч рублей за помощь в «урегулировании проблемной ситуации с родственником». 71-летняя жительница Стародубского района лишилась 163 тысяч рублей. Пенсионерка сдаёт квартиру и согласилась принять от незнакомца предоплату за аренду. Выполняя инструкции собеседника, женщина перевела свои деньги на чужой счёт.

Всего за неделю с 1 по 7 июля 19 жителей Брянской области отправили злоумышленникам более 1,3 миллиона рублей. Сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

"Для перевода денег на карту достаточно номера, размещенного на лицевой стороне. Не спешите выполнять указания телефонных собеседников, кем бы они не представились», — напомнили в пресс-службе региональной полиции.