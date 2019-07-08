Брянск, 8 июля 2019, 12:40 — REGNUM
С начала 2019 года жители Брянской области перевели злоумышленникам 24,8 миллиона рублей. Почти половину случаев составляют сообщения от лже-сотрудников банка, предупреждают в УМВД России по Брянской области.
Наиболее распространенный способ мошенничества — получение преступниками данных о банковских картах под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы или получения бонусов. Потерпевшие сами сообщают незнакомцам CVV-коды, а также коды подтверждения операции денежного перевода, приходящие на мобильный номер в СМС-сообщении.
Чаще всего жертвами злоумышленников становятся пожилые люди. Так, в начале июля 61-летняя жительница Бежицкого района Брянска перевела 56 тысяч рублей за помощь в «урегулировании проблемной ситуации с родственником». 71-летняя жительница Стародубского района лишилась 163 тысяч рублей. Пенсионерка сдаёт квартиру и согласилась принять от незнакомца предоплату за аренду. Выполняя инструкции собеседника, женщина перевела свои деньги на чужой счёт.
Всего за неделю с 1 по 7 июля 19 жителей Брянской области отправили злоумышленникам более 1,3 миллиона рублей. Сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».