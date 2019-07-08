Чебоксары, , 12:37 — REGNUM

В чувашском Новочебоксарске совершено двойное убийство. Жертвами стали двое парней, которые с ножевыми ранениями были доставлены в больницу, но скончались в тот же день. В совершении преступления подозревают ранее судимого 52-летнего горожанина, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Убийство произошло вечером 5 июля 2019 года в Новочебоксарске. По данным следствия, 52-летний злоумышленник находился в квартире у своего знакомого, где также гостили двое парней — 30 лет и 31 года. Между ними произошла ссора.

«Злоумышленник нанёс им несколько ударов ножом по различным частям тела. Потерпевшие были доставлены в больницу, но от полученных ранений скончались в тот же день через короткий промежуток времени. Подозреваемый первоначально отрицал свою вину, однако после проведения следственных действий и доказательств его причастности к содеянному сознался в преступлении», — сказал Олег Дмитриев.

Мужчина арестован, орудие преступления изъято. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Расследование уголовного дела продолжается.

В следственном управлении отмечают, что подозреваемый в 2015 году привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за что судимость не погашена, то есть в его действиях усматривается рецидив. В этой связи в органы внутренних дел будут внесены представления о необходимости повышения эффективности работы по предупреждению повторной преступности.

Напомним, что ранее резонанс вызвало двойное убийство, совершённое в Батыревском районе: утром 16 октября 2018 года в собственном доме были обнаружены тела 51-летнего мужчины и его 47-летней супруги. Под подозрение попал их 49-летний сосед, который был ранее судим. Следствие установило, что в ночь с 15 на 16 октября злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в жилой дом односельчан, где устроил с ними скандал из-за того, что они не открывали ему дверь. Он ударил ножом хозяина дома, а затем — его супругу. Очевидцем убийства стала их 9-летняя дочь, которая успела спрятаться.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года злоумышленнику назначено наказание в виде 18 лет 3 месяцев 10 дней с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года.

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