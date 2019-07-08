Куньмин, Китай, , 11:58 — REGNUM

Жертвами ядовитых грибов стали двое жителей провинции Юньнань на юго-западе Китая с начала июня текущего года, еще восемь человек получили отравления, сообщает агентство Синьхуа.

По информации провинциального центра по контролю и профилактике заболеваний, к смерти отравившихся грибами привели два случая, и оба произошли в уезде Мэнла. Все жертвы приняли в пищу ядовитый вид сыроежек russula subnigricans hongo, которые могут вызывать острый внутрисосудистый гемолиз или даже острую почечную недостаточность.

Russula subnigricans hongo является одним из самых распространенных видов грибов в провинции Юньнань. Они крайне похожи сразу на два вида съедобных грибов.

Отметим, что сейчас в провинции Юньнань начался сезон сбора и приготовления грибов, однако в то же время в регионе участились случаи отравления ядовитыми грибами по ошибке.