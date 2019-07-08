Тюмень, , 11:49 — REGNUM

В Тюмени 6 июля подъёмный кран, размещённый на идущей по реке Тура барже, зацепил высоковольтный кабель. В результате обрыва провод упал в воду, убив всю рыбу в окрестности. Происшествие случилось возле речной переправы. Об этом сообщает 72.ru.

Генеральный директор речной переправы Артур Сулиманов сообщил журналистам, что баржа плыла днём, на ней находился кран с поднятой стрелой.

«Стрела крана сорвала высоковольтный кабель. Провод упал в Туру. В этот момент на железном мосту как раз находились наши сотрудники. Они увидели сильную вспышку. После чего в реке всплыла вся рыба», — уточнил Артур Сулиманов.

В МЧС по Тюменской области подтверждают факт происшествия, отмечая, что человеческих жертв в результате происшествия нет.