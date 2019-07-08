Шэньчжэнь, Китай, 8 июля 2019, 11:43 — REGNUM
Двое рабочих оказались под завалами, еще двое получили ранения в результате обрушения спортивного центра в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.
Инцидент произошел около 11:40 по местному времени в Шэньжчэньском спортивном центре, который находился в процессе демонтажа. Четверо рабочих оказались под завалами, сообщили в правительстве района Футянь города Шэньчжэнь.
На момент 12:30 по местному времени 8 июля двое рабочих были извлечены из-под завалов и направлены в госпиталь на лечение. Еще двоих извлечь пока не удалось. Спасательные работы продолжаются.
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