Цзинань, Китай, , 11:39 — REGNUM

Трое рыбаков погибли и еще один пропал без вести после кораблекрушения в прибрежных водах города Вэйфан провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 7 июля агентство Синьхуа.

Пятнадцать человек отправились на ловлю рыбы близ порта Сэньдамей города Вэйфан 6 июля. Лодка затонула после того, как попала в шторм примерно в обед по местному времени того же дня.

Были немедленно инициированы поисково-спасательные работы. К 8:00 по местному времени были обнаружены 14 человек. Один из них был уже мертв, еще двое погибли в госпитале, так и не сумев преодолеть тяжелое состояние. Спасатели не теряют надежд найти оставшегося рыбака.

Как сообщало ИА REGNUM, тринадцать человек стали жертвами кораблекрушения на юго-западе страны в провинции Гуйчжоу. Погибшими также были рыбаки.

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