Соледар, ДНР, , 11:31 — REGNUM

В результате массированного обстрела со стороны ВСУ без электричества остались три населённых пункта на юге ДНР, сообщили 8 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Отмечается, что украинские силовики выпустили около 40 снарядов из гаубиц калибра 152 мм.

«В результате обстрела получила повреждения линия электропередач. Населённые пункты Красноармейское, Приморское, Казацкое обесточены», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, жертв нет.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 183 единицы боеприпасов, повредив гражданские объекты в ряде населённых пунктов.

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Напомним, использование артиллерии калибра свыше 100 мм в Донбассе запрещено Минскими соглашениями.