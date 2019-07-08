Павлодар, Казахстан, , 11:22 — REGNUM

12 человек пострадали и один погиб в результате ДТП на трассе Экибастуз — Нур-Султан в Павлодарской области Казахстана. Об этом заявила официальный представитель департамента полиции региона Жанна Белялова, сообщает агентство «КазТАГ».

По её словам, происшествие произошло 7 июля в 21:40 (18:40 по Москве). Представитель полиции уточнила, что водитель автомобиля Audi-100 при выезде на главную дорогу совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry.

В результате столкновения скончалась пассажирка Audi-100 1953 года рождения. В ДТП пострадали пятеро детей и одна беременная женщина. По данному факту начато досудебное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля на трассе Бахаш — Алма-Ата Карагандинской области Казахстана в результате ДТП погибли четыре человека. Водитель автомобиля BMW, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем DAF.

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