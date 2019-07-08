Улан-Удэ, , 11:18 — REGNUM

Нефтепродукты из подпочвенного скопления в Улан-Удэ попали в реку Селенга, которая является крупнейшим притоком Байкала. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, это произошло при затоплении береговой полосы реки.

Прокуроры подали иск к министерству природных ресурсов Бурятии о ликвидации скопления нефтепродуктов.

«Судом признано незаконным бездействие указанного министерства, по неустановлению параметров скопления нефтепродуктов и их ликвидации в полном объеме», — отметили в надзорном органе.

По информации прокуратуры, в ноябре 2013 года на ликвидацию этих скоплений было выделено 172 млн рублей в рамках Федеральной целевой программы об охране озера Байкал. Однако проведенные работы не привели к желаемому результату, поскольку, как отмечается, не были основаны на научных исследованиях.

«Объемы скопления нефтепродуктов установлены лишь ориентировочно. При определении глубины залегания нефтепродуктов бурение скважин осуществлялось на глубину лишь один метр», — сообщили в пресс-службе.

Районный суд Улан-Удэ согласился с доводами истца и обязал минприроды Бурятии ликвидировать нефтяное скопление. Кроме того, чиновники должны защитить Селенгу путем возведения защитных сооружений.

Наводнение в столице республики из-за короткого, но мощного ливня с градом произошло 29 июня. Как сообщало ИА REGNUM, были подтоплены не только береговая полоса, но и многие центральные улицы города.

Между тем ранее сообщалось о попадании шахтных вод из закрытых рудников в реку Модонкуль в Закаменском районе республики. В результате чего река поменяла свой цвет с бирюзового на оранжевый и была экстремально загрязнена фторидом, кадмием, марганцем. Впоследствии эти соединения в превышающих допустимые нормы концентрациях были найдены в реке Джиде. Последняя впадает в Селенгу, которая, повторимся, является крупнейшим притоком Байкала.

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