Бенин-Сити, , 11:10 — REGNUM

Неизвестные боевики похитили двоих китайских рабочих и убили полицейского в южном штате Эдо. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя полиции.

Похищения произошли в среду, 3 июля, на окраине Бенин-Сити, столицы штата Эдо, сообщил журналистам комиссар полиции по штату Эдо Дэн Малам Мохаммед, добавив, что двое рабочих были сотрудниками компании «Time Multinational».

«Похитители не выходили на связь, но мы отслеживаем их, — сказал Мохаммед. — Пока никто не арестован».

Других подробностей произошедшего пока не поступало. На юге Нигерии распространены похищения людей, сообщает агентство.