Иркутск, , 11:09 — REGNUM

Госкорпорация «Ростех» приняла решение о выделении до одного миллиарда рублей благотворительной помощи на устранение последствий наводнения в Иркутской области. Как сообщает сайт иркутского парламента, средства планируется направить на строительство конкретных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов.

«Иркутская область — это моя Родина. Я вложу свои личные средства в восстановление родного региона. Также и члены нашего землячества не останутся в стороне, готовы будут помочь. Я уже со многими переговорил. У нас в Ростехе большой коллектив, около 600 тысяч человек, мы уже разослали письмо с просьбой оказать поддержку, конечно, все добровольно. Поэтому, я думаю, что где-то около миллиарда сумма наберется», — подчеркнул глава корпорации Сергей Чемезов на совещании в Иркутске.

Известно, что помимо материальной помощи Ростех предложил использовать опыт и возможности госкорпорации во время восстановительных работ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Не обошлось без жертв. В регионе действует режим ЧС.