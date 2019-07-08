Днепропетровск, Украина, 8 июля 2019, 11:03 — REGNUM
В Днепропетровске (переименован в Днепр) в магазине автозапчастей произошёл взрыв, сообщил 8 июля ресурс «Информатор».
Рано утром неизвестные злоумышленники взорвали банкомат «Приватбанка», находившийся в помещении магазина на улице Андрея Сахарова, и унесли кассеты с деньгами. На дороге у здания заметны следы автомобиля.
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове взорвали и ограбили банкомат, находившийся у входа в магазин.
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