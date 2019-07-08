Мадрид, , 11:53 — REGNUM

Шесть человек пострадали во время традиционного забега с быками в Памплоне (Испания) 7 июля. Об этом передает CNN со ссылкой на данные местных властей.

По предварительным данным, в ходе забега, проходившего в рамках фестиваля San Fermín 2019, пострадали двое граждан США (23-летний мужчина из Кентукки и 46-летний из Сан-Франциско)и четверо жителей Испании.

Бег быков — это многовековая традиция, он проходит каждое утро в течение восьми дней во время фестиваля San Fermín. Традиция заключается в способе «доставки» быков с городских окраин на арену для корриды.

После запуска двух ракет на старте быки бросаются в погоню по узким улочкам города за убегающими от них храбрыми мужчинами, как туристами, так и коренными жителями, многие из которых одеты в традиционную белую с красными полосами одежду, на дистанцию в 825 метров — расстояние между загоном и ареной для боя быков, сообщается на сайте фестиваля.