Иркутск, , 10:40 — REGNUM

Тело еще одного погибшего в результате наводнения обнаружено в Иркутской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

«Общее число жертв наводнения составляет 23 человека», — приводит его слова ТАСС.

По-прежнему неизвестна судьба восьми человек. В поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне подтопленными остаются 233 жилых дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иркутской области подсчитали затраты на восстановление — региону потребуется 31,2 млрд рублей. Наводнение в Приангарье началось 26 июня, когда из-за проливных дождей реки вышли из берегов.

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