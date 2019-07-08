Ульяновск, 8 июля 2019, 10:34 — REGNUM
В Ульяновской области после иска прокуратуры двое инвалидов получили изделия медицинского назначения и лекарства, которые они добивались от регионального министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия. Об этом сообщает Генпрокуратура России.
Нарушения выявлены в Заволжском районе Ульяновска. По данным надзорного ведомства, медицинской комиссией ребенку-инвалиду диагностировано заболевание, требующее постоянного использования средств диагностики для измерения уровня глюкозы в крови.
Были поданы иски в суд об обязании министерства здравоохранения Ульяновской области обеспечить ребенка-инвалида тест-полосками, а пенсионера препаратами. Требования удовлетворены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области 89-летний инвалид первой группы четыре месяца добивался от отделения Фонда соцстраха предоставления средств реабилитации. Они ему были предоставлены после вмешательства надзорного ведомства.
Подробнее: Ульяновский фонд соцстраха четыре месяца игнорировал 89-летнего инвалида
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