Ульяновск, , 10:34 — REGNUM

В Ульяновской области после иска прокуратуры двое инвалидов получили изделия медицинского назначения и лекарства, которые они добивались от регионального министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

Нарушения выявлены в Заволжском районе Ульяновска. По данным надзорного ведомства, медицинской комиссией ребенку-инвалиду диагностировано заболевание, требующее постоянного использования средств диагностики для измерения уровня глюкозы в крови.

«При этом со второй половины 2018 года региональное профильное министерство не обеспечивало мальчика необходимыми изделиями. Аналогичный факт выявлен в отношении 80-летнего инвалида второй группы, который не мог добиться положенных ему по закону лекарств. Незаконные действия органа власти привели к ущемлению интересов лиц, нуждающихся в особой социальной поддержке государства», — говорится в сообщении.

Были поданы иски в суд об обязании министерства здравоохранения Ульяновской области обеспечить ребенка-инвалида тест-полосками, а пенсионера препаратами. Требования удовлетворены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области 89-летний инвалид первой группы четыре месяца добивался от отделения Фонда соцстраха предоставления средств реабилитации. Они ему были предоставлены после вмешательства надзорного ведомства.

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