Душанбе, , 10:33 — REGNUM

В результате пищевого отравления в Таджикистане скончались 14 заключенных, сообщили 8 июля в пресс-центре Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции республики.

В ведомстве уточнили, что 7 июля на трех специализированных автомобилях заключенные трех исправительных учреждений Согдийской области Таджикистана транспортировались в города Нурек, Душанбе и в Яванский район.

Во время следования в местности Майхура Варзобского района 16 заключенных получили три буханки хлеба. После его употребления состояние 16 человек ухудшилось. Автомобили достигли места назначения в 18:20 (15:20 по Москве).

После прибытия заключенным была оказана медицинская помощь, однако 14 человек не удалось спасти. По факту отравления генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в исправительной колонии №3/2 города Вахдат главного управления исполнения уголовных наказаний минюста Таджикистана произошел бунт заключенных. Местные СМИ сообщили, что в результате инцидента погибли 29 человек.

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