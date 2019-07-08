Великий Новгород, , 10:25 — REGNUM

В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности директора муниципального учреждения «Городское хозяйство» Дмитрия Кедика. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, экс-чиновник подозревается в растрате по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Следствие полагает, что на посту директора учреждения он передал одному из предпринимателей 400 тонн лома асфальтобетона, оставшегося после дорожных работ и возвращённого «Городскому хозяйству» подрядчиками, по значительно заниженной стоимости.

Ущерб оценивается в сумму более 300 тыс. рублей.

Кедик исполнял обязанности руководителя «Городского хозяйства» с июля по декабрь 2018 года, пока директор «Городского хозяйства» Олег Власюк был задержан по делу о мошенничестве в городских банях. С 12 марта 2019 года МКУ Великого Новгорода «Городское хозяйство» возглавляет новый руководитель — Владислав Спирков.

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