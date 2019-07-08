Соледар, ДНР, , 10:24 — REGNUM

За минувшие сутки в ДНР зафиксировано 19 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны украинских формирований. Об этом сообщили 8 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, по населённому пункту Красноармейское на юге ДНР украинские силовики выпустили 20 снарядов калибра 152 мм, повредив газопровод на улице Первомайской.

На горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ применили гаубицы калибра 122 мм, миномёты калибра 120 мм, выпустив в общей сложности 21 мину, миномёты калибра 82 мм (31 мина), сделали 11 выстрелов из танков, использовали вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

В общей сложности по территории ДНР было выпущено 183 единицы боеприпасов.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Доломитное, Гольмовский, Докучаевск, Ленинское, Коминтерново, Октябрь, Куликово, Красноармейское», — сказано в сообщении.

В посёлке Зайцево повреждения получили хозяйственные постройки и гараж. В посёлке шахты имени Гагарина была повреждена кровля жилого дома.

Жертв среди мирного населения ДНР не зафиксировано.

Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, ранее под обстрел со стороны ВСУ попали журналисты канала «Звезда», снимавшие сюжет в прифронтовом Коминтерново на юге ДНР.

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