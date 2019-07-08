Владивосток, , 10:09 — REGNUM

В приморском городе Уссурийске, оставленный в детской игровой комнате торгового центра двухлетний ребёнок лишился пальца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете.

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Несчастье произошло в игровой комнате, где двухлетний ребёнок засунул палец в щель механизма игрового автомата. По предварительной информации травма указательного пальца оказалась такой, что его пришлось ампутировать. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

«Врачи не смогли спасти палец, его пришлось ампутировать. Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — рассказал представитель СК.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске двое детей получили травмы, сорвавшись с карусели. Дети упали с четырёхметровой высоты, повредив ноги. Следком проводит проверку всех обстоятельств случившегося.