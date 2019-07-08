Гуанчжоу, Китай, , 10:11 — REGNUM

Генеральное консульство Индонезии в Гуанчжоу (Китай) сообщило о кончине главы центра данных и информации Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо, передает Sindonews.

Согласно заявлению генконсульства, тело Сутопо Пурво Нугрохо было доставлено авиакомпанией Garuda Indonesia в Джакарту 7 июля.

Напомним, Сутопо Пурво Нугрохо скончался в больнице Гуанчжоу в воскресенье, 7 июля, в 2:20 по местному времени. Ему было 49 лет. С начала 2018 года чиновник боролся с раком легких.