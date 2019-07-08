Лянтор, Югра, , 09:50 — REGNUM

В Югре двухлетний ребёнок выпал из окна с седьмого этажа и скончался от полученных травм. По данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

Трагедия произошла 6 июля 2019 года в городе Лянторе. Из материалов проверки следует, что мама ребенка делала уборку на кухне, где для проветривания открыла окно. Когда на кухню пришли ее малолетние дети 2 и 4 лет, женщина просила их уйти, но они не слушались. Она на несколько секунд ушла в другую комнату, чтобы взять съемную ручку от окна, чтобы закрыть его. В это время младший ребенок пододвинул стул к подоконнику, забрался на него и не удержавшись, упал вниз.

Установлено, что семья погибшего ребёнка благополучная. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.