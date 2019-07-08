Иркутск, 8 июля 2019, 09:31 — REGNUM
В Иркутской области, терпящей бедствие в результате мощнейшего наводнения, увеличилась площадь природных пожаров, режим ЧС пришлось вводить в ещё двух районах Приангарья. Согласно информации, опубликованой сегодня, 8 июля, региональным ГУ МЧС РФ, речь идёт о муниципальных лесах Усть-Илимского, Жигаловского, Киренского и Нижнеилимского районов.
Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 8 июля в Иркутской области действуют 114 пожаров на площади 75 тысяч 303 га, но лесную площадь размером более 43 тыс. га решено не тушить по причине труднодоступности и большой удалённости от населённых пунктов.
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