Иркутск, , 09:31 — REGNUM

В Иркутской области, терпящей бедствие в результате мощнейшего наводнения, увеличилась площадь природных пожаров, режим ЧС пришлось вводить в ещё двух районах Приангарья. Согласно информации, опубликованой сегодня, 8 июля, региональным ГУ МЧС РФ, речь идёт о муниципальных лесах Усть-Илимского, Жигаловского, Киренского и Нижнеилимского районов.

МЧС РФ «Высокие классы пожарной опасности установились на всей территории Прибайкалья. С начала пожароопасного периода на территории области зарегистрированы 725 лесных пожаров на площади 216 тысяч 35 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее количество пожаров увеличилось на 80 случаев. Общая площадь пожаров увеличилась на 61 тысячу 727 га».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 8 июля в Иркутской области действуют 114 пожаров на площади 75 тысяч 303 га, но лесную площадь размером более 43 тыс. га решено не тушить по причине труднодоступности и большой удалённости от населённых пунктов.

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