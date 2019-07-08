Нефтеюганск, Югра, , 09:26 — REGNUM

В Югре завершено расследование уголовного дела по факту гибели рабочего в результате падения стрелы башенного крана. В нарушении правил безопасности работ обвиняется инженер строительной организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что в июле 2018 года в пятом микрорайоне города Нефтеюганска на строительном объекте упала стрела башенного крана. В результате происшествия погиб 23-летний рабочий.

Выяснилось, что оборудование и детали башенного крана были повреждены, нормативный срок эксплуатации истёк в 2015 году, в связи с чем он не должен был эксплуатироваться. Кроме того экспертиза промышленной безопасности на объекте не была произведена.

Ответственным лицом за соблюдение требований правил техники безопасности и охраны труда, строительных норм и правил являлся инженер строительной фирмы. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Следствие по делу законченно. Его рассмотрят по существу в суде в ближайшее время.