Карпинск, Свердловская область, , 09:12 — REGNUM

Взорвавшийся на севере Свердловской области бензовоз перевозил 10 пассажиров. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Вечером 6 июля бензовоз остановили двое туристов, которые попросили подвезти их до дороги. Затем с такой же просьбой обратились ещё восемь туристов. Часть людей при этом была размещена прямо на цистерне.

В ходе движения водитель не выбрал безопасной скорости. На это наслоилась техническая неисправность — по предварительным данным, у бензовоза отказали тормоза. Водитель сказал пассажирам прыгать и после этого спрыгнул сам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бензовоз взорвался, выехав на обочину дороги и опрокинушись. В нём было 500 литров топлива. Погибли три человека, ещё семеро получили травмы.

Водитель остался цел. Он был пьян. Теперь следствие настаивает на его аресте. Возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области задержан водитель взорвавшегося бензовоза