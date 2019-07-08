Агра, , 07:49 — REGNUM

Не менее 29 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в канал на севере Индии, сообщает 8 июля India Today.

Отмечается, что происшествие произошло недалеко от города Агра, автобус ехал из Лакхнау в Дели. В один момент водитель транспортного средства не справился с управлением, после чего автобус упал в воду с высоты более четырех метров.

В результате погибли не менее 29 человек, порядка 16 получили ранения, еще 20 пассажиров были спасены. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Индии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса погибли не менее 11 человек, еще 25 получили ранения. ДТП произошло в местности Хазарибаг в штате Джаркханд. У автобуса, который двигался на высокой скорости по автостраде, отказали тормоза, после чего он перевернулся.

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