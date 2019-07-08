Красноярск, , 07:32 — REGNUM

В Красноярском крае в авиационной и наземной зонах на утро 8 июля зарегистрировано 39 лесных пожаров на общей площади 77,8 тыс. га — в Богучанском, Дзержинском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Тасеевском, Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

Кроме того, в регионе на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда Енисейского, Северо-Енисейского и Эвенкийского районов действуют 136 лесных пожаров на площади 207,47 тыс. га. Это так называемые пожары-«отказники». Их не тушат по решению специальной комиссии, так как эти возгорания «не представляют угрозу населённым пунктам и объектам экономики», а «прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён». За пожарами наблюдают с помощью космического мониторинга. Таким образом, почти 300 тыс. га леса горит в Красноярском крае.

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем», — подчеркнули в министерстве. В регионе работает самолёт-зондировщик, вызывающий осадки.

За прошедшие выходные (6−7 июля) в крае ликвидирован 21 лесной пожар в девяти районах на общей площади 4,7 тыс. га. В тушении задействовано более 1300 человек, 140 единиц техники, 20 воздушных судов. В большинстве случаев пожары, по предварительным данным, возникли из-за гроз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае введён режим ЧС в лесах. Доступ людей в леса ограничен.

На утро 5 июля в авиационной и наземной зонах было зарегистрировано 47 лесных пожаров в восьми районах на общей площади 53,4 тыс. га. Также действовал 121 лесной пожар-«отказник» на площади 166,5 тыс. га.

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