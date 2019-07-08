Дамбоа, , 07:30 — REGNUM

Боевики террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали солдат армии Нигерии на северо-востоке страны, убив по меньшей мере пять человек и ранив более десяти. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, число погибших может увеличиться, так как несколько солдат все еще числятся пропавшими без вести после атаки на военную базу в Дамбоа в штате Борно на северо-востоке Нигерии в четверг, 4 июля.

Солдаты проводили спецоперацию по очистке территории от боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но попали в засаду.

Три военных источника и трое бойцов гражданской Объединенной оперативной группы сообщили, что были обнаружены тела пяти солдат и что 16 человек, двое из которых были гражданскими лицами, получили ранения.

Агентство напоминает, что боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили тысячи человек и вынудили миллионы жителей Нигерии покинуть свои дома. Противостояние террористов и правительства продолжается уже десять лет.