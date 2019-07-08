Тулун, Иркутская область, , 06:29 — REGNUM

В Иркутской области из-за мощнейшего наводнения, начавшегося в регионе с 26 июня, до сих пор остаются подтопленными 233 жилых дома, в которых проживают 604 человека, в том числе 107 детей. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, речь идёт о городе Тулун и рабочем посёлке Октябрьский Чунского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вода в Тулун прибывала со страшной силой Цитата из видео

МЧС «Из поступившей информации стало известно, что в рабочем поселке Октябрьский из-за особенностей рельефа не уходит вода из 43 жилых домов, в которых проживает 129 человек. Требуется ее принудительный отвод».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обильных дождей на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского, Черемховского и Куйтунского районов Иркутской области с 25 июня 2019 года было подтоплено 10 900 жилых домов в 110 населенных пунктах, в которых проживают 34 234 человека. Также в воде оказались 49 социально значимых объектов (фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов), 11 068 приусадебных участков. За медицинской помощью обратились 3212 человек (оказана амбулаторная помощь 2770 пострадавшим, госпитализированы 442 человека, в том числе 104 ребенка). В 11 пунктах временного размещения остаются 352 человека, включая 83 ребенка.