Казань, , 04:29 — REGNUM

Печально известный в столице Татарии Казанский пороховой завод, где за последние шесть лет произошло несколько крупных ЧП с погибшими, снова привлекли к административной ответственности. По иску Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Арбитражный суд Татарии оштрафовал федеральное казённое предприятие «Казанский государственный казенный пороховой завод» за невыполнение в установленный срок законного предписания. Заводу, где месяц назад случился пожар на площади 300 кв. м, предстоит уплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Привлечь федеральное казенное предприятие «Казанский государственный казенный пороховой завод», г. Казань (ОГРН 1 031 624 002 937, ИНН 1 656 025 681) к административной ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 50 000 рублей», — отмечается в результативной части июльского определения суда, которое пока не вступило в законную силу.

Подробности претензий ведомства неизвестны, но в начале июня 2019 года завод на эту сумму уже привлекали к ответственности за неустранение в срок нарушений обязательных требований законодательства о градостроительной деятельности при реконструкции и техническом перевооружении производства и испытательной станции.

Казанский пороховой завод получил печальную славу в регионе и стране. По данным из доклада управления Ростехнадзора, который был обнародован весной 2017 года, только за 2013−2017 годы на предприятии было шесть крупных ЧП, в том числе взрывов в результате которых погибли сотрудники предприятия, а также капитан внутренней службы Эдуард Илларионов. Помимо этого, в том же докладе отмечалось, что износ техоборудования на ФГУП на тот момент уже составлял 90%, а все 127 зданий и сооружений отслужили свой срок. И это была лишь вершина айсберга .

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10 июня 2019 года на заводе произошёл очередной пожар. Жертв в этот раз удалось избежать, огнём было охвачено 300 кв. м производственного здания, находившегося на консервации.

Опасное производство из Казани планировали перенести в Удмуртию, но уже в июне 2019 года стало известно, что на бывшем полигоне по уничтожению химоружия в посёлке Кизнер разместить завод не получится. На нём нет необходимых мощностей и инфраструктуры.

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