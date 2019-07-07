Москва, , 23:57 — REGNUM

В Москве столкнулись два транспортных средства — автомобили Kia и Lexus. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло в воскресенье, 7 июля, в районе д. 42, корп. 1 в столичном районе Крылатское. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

«Произошло столкновение автомобилей Kia и Lexus, — сказал источник. — В аварии пострадали трое взрослых и ребенок».

В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

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