Жуковский, Московская область, , 23:41 — REGNUM

Кандидат в депутаты Мосгордумы, лидер рок-группы «Корозия металла» Сергей Троицкий не был допущен на борт самолёта в подмосковном аэропорту «Жуковский». Об этом 7 июля сообщает агентство «Москва» со ссылкой авиакомпанию «Уральские авиалинии».

«Музыкант явился на стойку регистрации в состоянии опьянения, вёл себя неадекватно, угрожал и оскорблял представителей авиакомпании. На посадку допущен не был», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Отмечается, что в аэропорт был вызван наряд полиции, после чего Троицкий был передан сотрудникам правоохранительных органов. В авиакомпании уточнили, что денежные средства за приобретённый билет были возвращены музыканту в полном объёме, за исключением сервисного сбора.

Напомним, Сергей Троицкий баллотируется в депутаты Московской городской думы седьмого созыва в качестве независимого кандидата от центрального 43-го округа.