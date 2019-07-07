Анкара, , 23:18 — REGNUM

Взрыв на азотном заводе произошёл в воскресенье, 7 июля, на западе Турции, передаёт турецкий телеканал NTV.

Как уточняется, ЧП произошло на предприятии, расположенном впровинции Кютахья. Очевидцы публикуют в сети видеозаписи с места происшествия, на которых видно, что над заводом возвышаются густые клубы дыма.

Информации о возможных пострадавших на данные момент не поступало. К месту прибыли пожарные, сотрудники скорой помощи и полиция. Причины произошедшего устанавливаются.