Киев, , 21:40 — REGNUM

Мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в Киеве. Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июля, на ул. Василенко. По последним данным, в результате происшествия пострадал один человек.

«Мужчина открыл огонь после конфликта со своими знакомыми, — передает вещатель. — В результате происшествия один человек получил огнестрельное ранение ноги».

Стражи порядка, прибывшие на место ЧП, задержали подозреваемого.

Ведется следствие.

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