Тбилиси, , 21:10 — REGNUM

В Грузии на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе попал в ДТП автомобиль марки Mercedes, в котором находились восемь человек. Об этом сообщает Грузия Online.

ДТП произошло в воскресенье, 7 июля, недалеко от села Руиси (регион Шида Картли). По последним данным, в результате инцидента погибли трое граждан Армении, еще пятеро серьезно пострадали.

«Автомобиль марки Mercedes, в котором находились восемь человек, вылетел с дороги и упал в кювет», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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