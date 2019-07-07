Тбилиси, 7 июля 2019, 21:10 — REGNUM
В Грузии на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе попал в ДТП автомобиль марки Mercedes, в котором находились восемь человек. Об этом сообщает Грузия Online.
ДТП произошло в воскресенье, 7 июля, недалеко от села Руиси (регион Шида Картли). По последним данным, в результате инцидента погибли трое граждан Армении, еще пятеро серьезно пострадали.
«Автомобиль марки Mercedes, в котором находились восемь человек, вылетел с дороги и упал в кювет», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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