Анкара, , 20:43 — REGNUM

На севере Ирака спецслужбы Турции ликвидировали 46-летнего Дияра Гарипа Мухаммеда, входившего в состав правления и исполнительного совета Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на свои источники.

«Операция … в районе Кандиль на севере Ирака осуществлена в четверг, 27 июня», — отметили журналисты агентства.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июля военные самолеты, принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли новые удары по объектам РПК на севере Ирака.

Читайте также: ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК на севере Ирака