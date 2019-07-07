Вашингтон, , 20:14 — REGNUM

В американском штате Джорджия столкнулись три транспортных средства — внедорожник, микроавтобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.

ДТП произошло в субботу, 6 июля, в округе Франклин.

«Семь человек погибли и еще трое получили ранения в результате столкновения нескольких автомобилей», — передает вещатель.

В настоящее время выясняются причины ДТП.

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