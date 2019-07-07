Полтава, Украина, , 19:47 — REGNUM

Легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, упал в Оржицком районе Полтавской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло в воскресенье, 7 июля, в селе Плехов. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил различные травмы.

«Самолет упал на поле пшеницы… — говорится в сообщении. — Горение отсутствовало».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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