Полтава, Украина, 7 июля 2019, 19:47 — REGNUM
Легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, упал в Оржицком районе Полтавской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
ЧП произошло в воскресенье, 7 июля, в селе Плехов. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил различные травмы.
«Самолет упал на поле пшеницы… — говорится в сообщении. — Горение отсутствовало».
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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