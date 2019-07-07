Одесса, Украина, , 19:43 — REGNUM

Мужчина, удерживавший в заложниках двух женщин в Одессе, требовал предоставить ему миллион долларов и вертолёт, передаёт телеканал «112 Украина».

Сообщается, что переговоры со злоумышленником велись более трёх часов. В течение этого времени мужчина изменял свои требования и на определенном этапе был готов освободить одну из женщин за $100 тысяч. В последствии полиция решилась на силовой захват здания.

По информации телеканала, задержанный не является местным жителем, он приехал в Одессу из одного из районов области.

Как передавало ИА REGNUM, инцидент в Одессе произошёл днём 7 июля. Мужчина удерживал в заложниках двух сотрудниц учреждения, выдающего быстрые кредиты. В ходе спецоперации злоумышленник был задержан, никто из заложниц не пострадал.

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