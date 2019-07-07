Каракас, , 19:32 — REGNUM

Два нефтеперерабатывающих завода в Венесуэлы утром 7 июля приостановили работу из-за перебоя с поставкой электроэнергии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

Речь идёт об заводах Amuay и Cardon, которые вместе образуют нефтеперерабатывающий комплекс Paraguana, являющийся крупнейшим в Венесуэле и третьим в мире по объёмам производства — 955 тысяч баррелей в сутки.

По данным новостного ресурса Notifalcon, отключение электроэнергии произошло в районе полуночи. О причинах отключения и сроках возобновления работы НПЗ ничего не сособщается.

Венесуэльская государственная компания PDVSA, которой принадлежит комплекс Paraguana, до настоящего времени никак официально не прокомментировала ситуацию.

Напомним, крупнейший блэкаут произошёл в Венесуэле в марте текущего года. В результате сбоя в работе ГЭС имени Симона Боливара произошло отключение электроэнергии более чем в 20 штатах.