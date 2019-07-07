Джакарта, , 18:55 — REGNUM

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщается в воскресенье, 7 июля, на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).

Эпицентр землетрясения находился в 133 км к юго-западу от города Тернате. Очаг подземных толчков залегал на глубине 36 километров.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Напомним, 4 июля геологическая служба США (USGS) сообщила, что в южной части американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,6.

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