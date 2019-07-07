Туапсе, Краснодарский край, , 16:30 — REGNUM

Туапсинский районный суд Краснодарском крае на заседании 7 июля избрал меру пресечения в виде ареста для капитана прогулочного катера, перевернувшегося в Чёрном море. Об этом сообщил журналистам туапсинский транспортный прокурор Максим Степаненко.

По его словам, суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил обвиняемого под стражу сроком на один месяц и 30 суток.

Напомним, 5 июля в результате опрокидывания двухкорпусного катера типа «Атолл» в Чёрном море возле посёлка Джубга погибли два человека. Установлено, что судно было перегружено: на борту на момент ЧП находились 43 человека, хотя катер рассчитан на 12 пассажира.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Капитан судна после инцидента скрылся, но вскоре был задержан.

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