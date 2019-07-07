Варшава, , 16:19 — REGNUM

В Польше попал в аварию автобус с гражданами Украины. Об этом передает «Польское радио» со ссылкой на представителя Государственной пожарной охраны страны.

ДТП произошло в воскресенье, 7 июля, на автостраде А4. По последним данным, в результате инцидента пострадали 11 человек.

«Автобус … по неизвестным причинам съехал с дороги и упал в канаву, а затем перевернулся», — передает вещатель.

Отмечается, что всего в транспортном средстве находились 37 пассажиров. В настоящее время выясняются причины происшествия.

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