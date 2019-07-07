Козельск, Калужская область, , 16:08 — REGNUM

В Калужской области 43-летний житель города Сосенский подозревается в привлечении подростка к наркоторговле. Об этом 7 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Виктория Суконкина.

По её словам, сотрудники следственных органов подозревают мужчину в совершении четырех эпизодов преступной деятельности.

«По версии следствия, в задачу 17-летнего подростка входило редактирование фотографий с «закладками» для дальнейшей отправки организатору незаконного бизнеса и покупателям наркотических средств. В настоящее время, по делу проводятся экспертизы и следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Несовершеннолетний подозреваемый находится под подпиской о невыезде, его отчим заключен под стражу», — сказала Виктория Суконкина.

Расследование уголовного дела продолжается.

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