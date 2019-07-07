Франкфурт-на-Майне, Германия, , 15:38 — REGNUM

Около 16 500 человек были эвакуированы в немецком городе Франкфурт-на-Майне в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времён Второй мировой войны. Об этом 7 июля сообщает издание Welt.

Операция по эвакуации жителей началась утром в 09:00 мск. В зоне эвакуации, кроме жилых домов, расположены здание Европейского центрального банка, железнодорожный вокзал, станции городской электрички, полицейский участок, дом для инвалидов и престарелых.

Часть жителей была эвакуирована ещё 6 июля, но основную массу людей эвакуация коснулась 7 июля. Для горожан, которые не смогут поехать к друзьям или родственникам, были организованы пункты временного пребывания. Кроме того, в музеях города эвакуированным сегодня предоставлен бесплатный вход.

Эвакуация повлияла на междугороднее движение поездов, которые вынуждены ехать в объезд. Ограничено движение в воздушном пространстве, в связи с этим внесены изменения в работу международного аэропорта, расположенного в 14 километрах от зоны эвакуации. Пилотам предписано облетать зону эвакуации.

Обезвреживание снаряда начнётся во второй половине дня. Как планируют специалисты, операция займёт несколько часов.

Ранее ИА REGNUMсообщало о начале эвакуации жителей города Франкфурта-на-Майне в связи с обнаружением авиабомбы времён Второй мировой войны весом в 500 килограмм. Бомба была обнаружена при проведении строительных работ недалеко от здания Европейского центрального банка.

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