Курск, , 15:18 — REGNUM

Два человека погибли в результате ДТП в Рыльском районе Курской области. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация об аварии поступила в ГУ МЧС около 02:55 по местному времени 7 июля. Происшествие случилось недалеко от деревни Стропицы в Рыльском районе Курской области.

По предварительным данным, житель Курска, водитель автомобиля Great Wall Hower мужчина 29-ти лет, по неизвестной причине съехал в реку Сейм. В салоне автомобиля находились два пассажира.

Водителю удалось выбраться на берег, его пассажиры погибли.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии, устанавливаются личности погибших.

Ранее ИА REGNUMсообщало о ДТП в Волгоградской области. Неизвестный мотоциклист сбил коляску с младенцем на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Водитель мотоцикла разыскивается. Ребёнок получил лёгкие травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестный мотоциклист сбил коляску с младенцем в Волгоградской области