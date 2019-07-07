Одесса, Украина, , 15:12 — REGNUM

Двух женщин, удерживаемых в заложниках злоумышленником, освободили сотрудники полиции в Одессе. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Полицейские, в результате успешно проведённой спецоперации «Гром» освободили двух заложниц, сотрудниц финансового учреждения, которых удерживал неизвестный злоумышленник. Женщины отправлены в больницу с бригадой скорой медпомощи.

Сам правонарушитель задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и патрульные, также сюда прибыло руководство полиции области и мэр города Одессы Геннадий Труханов, который в ходе переговоров со злоумышленников предлагал взять в заложники себя вместо удерживаемых женщин.

Информации о погибших в результате ЧП не поступало.

Ранее ИА REGNUMсообщало о захвате злоумышленником заложницы в финансовом учреждении на улице Черноморского казачества в Суворовском районе города Одессы.

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