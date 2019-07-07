Донецк, , 14:23 — REGNUM

Съёмочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел украинских войск на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 7 июля сообщает телеканал.

Сообщается, что журналисты работали на площади у Дворца культуры в селе Коминтерново, когда украинские войска нанесли миномётный удар по району.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUMсообщало о 18 случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками. В результате обстрелов была ранена женщина, мирная жительница ДНР 1980 года рождения.

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