Донецк, 7 июля 2019, 14:23 — REGNUM
Съёмочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел украинских войск на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 7 июля сообщает телеканал.
Сообщается, что журналисты работали на площади у Дворца культуры в селе Коминтерново, когда украинские войска нанесли миномётный удар по району.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее ИА REGNUMсообщало о 18 случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками. В результате обстрелов была ранена женщина, мирная жительница ДНР 1980 года рождения.
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