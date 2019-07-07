Москва, , 14:03 — REGNUM

Рабочий погиб на стройке на северо-востоке Москвы. Об этом 7 июля сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью, при опрокидывании на него опалубочного щита. Трагедия произошла на строительной площадке, находящейся на улице Складочной.

Сообщается, что погибший — гражданин Таджикистана. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Уточняется, что ЧП произошло на строительной площадке жилого комплекса «Шереметьевский».

Ранее ИА REGNUMсообщало о гибели украинского гастарбайтера на одной из строек в Эстонии. Рабочего придавило бетонной панелью. Обстоятельства инцидента выясняются.

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