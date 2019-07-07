Одесса, Украина, , 13:35 — REGNUM

Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба МВД Украины.

В заложниках Цитата из х∕ф «Заложник». Реж. Флоран Эмилио Сири. 2005. США, Германия

Здание финансового учреждения расположено на улице Черноморского казачества в Суворовском районе города Одессы.

По предварительным данным, неизвестный пытался ограбить здание.

В настоящее время место происшествия оцеплено, введён план «Гром». На месте работают сотрудники правоохранительных органов, в том числе руководство полиции региона. Ведутся переговоры с захватчиком.