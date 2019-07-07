Одесса, Украина, 7 июля 2019, 13:35 — REGNUM
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба МВД Украины.
Здание финансового учреждения расположено на улице Черноморского казачества в Суворовском районе города Одессы.
По предварительным данным, неизвестный пытался ограбить здание.
В настоящее время место происшествия оцеплено, введён план «Гром». На месте работают сотрудники правоохранительных органов, в том числе руководство полиции региона. Ведутся переговоры с захватчиком.