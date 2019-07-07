Ростов-на-Дону, , 12:50 — REGNUM

Два человека получили тяжёлые травмы в результате взрыва баллона с фреоном в центре Ростова-на-Дону. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

По предварительным данным, инцидент произошёл около 23:28 мск 6 июля на пересечении улицы Шаумяна и Будённовского проспекта. Во время ремонта двумя рабочими кондиционера на крыше здания ресторана быстрого питания взорвался баллон с фреоном.

Один из пострадавших получил рваные раны и ожоги, второй получил ожоги. Оба пострадавших были госпитализированы в больницу скорой медпомощи. Их состояние оценивается как тяжёлое.

При этом отмечается, что в самом здании посетителей не было, оно было закрыто. На месте ЧП работали четыре машины МЧС. Пожара в здании не произошло.

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила, что по данному факту начата доследственная проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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